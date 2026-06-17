اتحاد الناشرين المصريين يشكل هيئة مكتبه ولجانه النوعية بالإجماع

شهد مقر اتحاد الناشرين المصريين بالدقي، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لمجلس الإدارة الجديد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت في الثامن من يونيو الجاري، إذ جرى تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية في أجواء توافقية أسفرت عن صدور جميع القرارات بإجماع الحاضرين.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الاتحاد؛ ليعكس ملامح القيادة الجديدة للمرحلة المقبلة، إذ تولى فريد زهران رئاسة الاتحاد، فيما شغل أحمد محمد رشاد منصب الوكيل، ومحمد كامل شطا أمينًا عامًا، ووليد مصطفى أمينًا للصندوق.

وفي سياق متصل، حسم المجلس تشكيل لجان الاتحاد النوعية؛ إذ أُسندت رئاسة لجنة فض المنازعات إلى محمد العبسي، ولجنة المعارض إلى محمود خلف، في حين تولت نيفين التهامي رئاسة لجنتي التطوير المهني والإعلام معًا.

كما تم اختيار محمد عبد المنعم رئيسًا للجنة حماية حقوق الملكية الفكرية، ومحمود عبد النبي رئيسًا للجنة العلاقات العامة، وممدوح علي رئيسًا للجنة النشاط الاجتماعي.

وأقر المجلس، على صعيد التمثيل المؤسسي واللجان القانونية، استمرار تمثيل فريد زهران لاتحاد الناشرين المصريين في مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.

كما تم تسمية زهران إلى جانب محمد العبسي لتمثيل مجلس الإدارة في لجنة القيد والتأديب، بينما تم اختيار محمد كامل شطا ومحمود عبد النبي لتمثيل المجلس في لجنة التظلمات.

ولم يخلُ الاجتماع الأول من الملفات التنفيذية؛ إذ ناقش الأعضاء آليات تفعيل التوصيات والمقترحات التي طرحتها الجمعية العمومية في جلستها الأخيرة، ووافقوا على تشكيل لجان متخصصة لدراستها وصياغة خطط تنفيذية تلبي طموحات الناشرين وتخدم الصالح العام للصناعة.

واختتم مجلس الإدارة، بيانه بتوجيه رسالة شكر وتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مؤكدًا فتح الباب أمام جميع الآراء والمقترحات لدمجها في برامج عمل اللجان خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في نهوض حركة النشر والثقافة في مصر.