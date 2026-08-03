الرئيس السوري يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق بدمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في قصر الشعب بدمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وأضافت (سانا)، أن "الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

واشارت قناة "الإخبارية" السورية، إلى لقاء الشرع في 17 أبريل الماضي مع بارزاني والوفد المرافق له، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وعقب الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في يناير الماضي، رحب رئيس بارزاني بالاتفاق، مؤكدا أنه يعدّ خطوة مهمة لإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة.

وشدد بارزاني، على أن الاتفاق يعدّ خطوة مهمة وصحيحة باتجاه حل سلمي، ويوفّر أرضية قوية للاستقرار، والسلم المجتمعي، والتعايش السلمي بين مختلف المكوّنات، وتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، بحسب قناة "الإخبارية".