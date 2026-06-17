مقتل امرأة جراء إصابة طائرة مسيرة أوكرانية حافلة مدرسية روسية

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أفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، بمقتل امرأة جراء إصابة طائرة مسيرة حافلة كانت تقل فريقا لكرة القدم من التلاميذ في منطقة بريانسك غربي روسيا.

وقالت وزارة الصحة الروسية إنه تم نقل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، إلى المستشفى.

وأفادت أنباء بأن إجمالي 44 شخصا كانوا على متن الحافلة، من بينهم 28 طفلا من فريق لكرة قدم من مدينة جوميل في بيلاروس.

وأشارت تقارير إلى أن الحافلة كانت في طريقها إلى منتجع جيليندجيك الساحلي على ساحل البحر الأسود في روسيا.

وتقع منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا. ويستهدف الجيش الأوكراني بكثافة المركبات في هذه المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة بهدف عرقلة الإمدادات المتجهة إلى قوات الغزو الروسية. غير أن الطائرات المسيرة الأوكرانية طالما تسببت أيضا في سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيلاروس إنها ترغب في فحص الحادث عن كثب.

وفي غضون ذلك، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الهجوم على الحافلة بأنه عمل إرهابي، واتهمت القيادة الأوكرانية بأنها "تطارد المدنيين المسالمين، وخاصة الأطفال".