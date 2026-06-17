قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن نص الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران سيُنشر بحلول يوم الجمعة على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إتاحته في وقت أقرب.

وأوضح فانس، خلال لقاء مع برنامج «سي بي إس مورنينجز»، الأربعاء، أن الوسطاء من باكستان وقطر، الذين أسهموا في التوصل إلى الاتفاق، طلبوا تأجيل نشر النص الكامل للمذكرة لفترة محدودة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية ترغب في إطلاع الرأي العام على تفاصيل الاتفاق، واصفًا إياه بأنه «اتفاق جيد للشعب الأمريكي»، ومشيرًا إلى أن بعض المعلومات المتداولة بشأنه لا تعكس مضمونه بدقة.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، إلى جانب وضع إطار ينظم العلاقة المستقبلية مع إيران، بما يشمل وقف تمويل الإرهاب، والتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل حوافز اقتصادية، من بينها تخفيف العقوبات.

وشدد فانس، على أن أي مزايا اقتصادية أو تخفيف للعقوبات سيبقى مشروطًا بإحداث تغيير جوهري في سلوك إيران وتعاملها مع الولايات المتحدة والمنطقة والمجتمع الدولي، نافيًا صحة تقارير تحدثت عن تمويل أمريكي لإعادة إعمار إيران أو الإفراج غير المشروط عن أصولها المجمدة.

وفي الشأن الاقتصادي، أعرب نائب الرئيس الأمريكي عن توقعه تراجع أسعار الغاز خلال الأسابيع المقبلة، معتبرًا أن الارتفاعات الأخيرة كانت مؤقتة وليست مؤشرًا على تغير طويل الأمد في السوق.