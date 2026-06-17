مصادر: العفو الدولية تطلق حملة لنشر قوات أممية في السودان

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شرعت منظمة العفو الدولية في الترتيبات النهائية تمهيداً لإطلاق نداء وحملة تستهدف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمطالبة بنشر قوات أممية واتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار في السودان.

ونقلت صحيفة "صوت الأمة" السودانية اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة قولها إن منظمة العفو الدولية تعتزم إطلاق نداء وحملة واسعة تستهدف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمطالبة بنشر قوات دولية في السودان واتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن النداء سيصاحبه إطلاق حملة إعلامية واسعة مطلع الشهر المقبل في العاصمة الكينية نيروبي.

وتطالب منظمة العفو الدولية بوقف إطلاق النار، وحظر توريد الأسلحة إلى السودان، وإرسال بعثات لحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والفظائع في البلاد.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وذكرت الأمم المتحدة أن الصراع خلف أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.



