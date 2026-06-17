أعلن نادي ريال مدريد أنه قدّم وثيقةً إلى الهيئات التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بخصوص ما يُعرف بـ«قضية نيجريرا».

وأوضح النادي في بيان رسمي أنه، ومن خلال هذه الوثيقة، أبلغ النادي الاتحاد الأوروبي بوجود أدلةٍ جوهرية تُعزز بشكلٍ قاطع المؤشرات المعروفة مُسبقًا بشأن وجود مدفوعاتٍ مُطوّلة وغير شفافة، تفتقر إلى أي مُبررٍ يُمكن التحقق منه، قام بها نادي برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر هياكل مؤسسية مُختلفة.

ويُؤكد ريال مدريد في بيانه أن هذه الأحداث تُشكل، من منظور قانون الانضباط الرياضي، خطرًا مُمنهجًا بالغ الخطورة على نزاهة المُنافسات، إذ تُثبت وجود هيكلٍ للتأثير غير المشروع على هيئة التحكيم، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للتكافؤ التنافسي، والحياد، والنزاهة، وعدم القدرة على التنبؤ بنتيجة المُباراة.

وأضاف البيان: «في هذا السياق، حثّ ريال مدريد على الاستئناف الفوري للإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، إذ يُلحق ضررًا بالغًا بمصداقية كرة القدم ومؤسساتها وقادتها، لذا، يطالب النادي بردٍّ حازم ونموذجي وفوري في الساحة الرياضية، بغض النظر عن نتيجة الإجراءات القانونية الجارية».

وتابع: «لهذا السبب، يطلب نادينا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إطار صلاحياته المستقلة، اتخاذ التدابير التأديبية والإصلاحية المناسبة لضمان نزاهة وشفافية وحسن سير المسابقات، دون أن يُؤدي ذلك، بأي حال من الأحوال، إلى استبدال وظيفة الهيئات القضائية للدولة أو إصدار أحكام مسبقة بتصنيف الوقائع جنائيًا».

وأردف: «وفي هذا الصدد، سيواصل ريال مدريد، بصفته مدعيًا خاصًا في الإجراءات الجنائية الجارية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل مرحلة من مراحلها، كما فعل منذ البداية».

واختتم البيان: «يؤكد ريال مدريد مجدداً التزامه بالحفاظ على القيم الأساسية للرياضة وسيواصل تشجيع جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات مثل هذه الأعمال من العقاب».