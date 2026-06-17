إسرائيل تكشف عن سنوات من العمليات السرية مع إقليم أرض الصومال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي نفذتا عمليات أمنية سرية مشتركة على مدار سنوات طويلة.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأربعاء، عن كاتس، قوله إن الجانبين عازمان على الارتقاء بالتعاون الأمني بينهما إلى مستويات جديدة.

وجاءت تصريحات كاتس، خلال استقباله لرئيس إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، في إطار أول زيارة رسمية خارجية يقوم بها الأخير منذ توليه منصبه.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن «التعاون بين الجانبين تم في الخفاء لسنوات عديدة ضمن سلسلة من العمليات التي ستظل مصنفة كسرية تامة، وتهدف الخطوة القادمة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني؛ بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة».

ووصل رئيس «أرض الصومال»، عبد الرحمن محمد عبد الله، الأحد الماضي، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل، بعد اعتراف تل أبيب بها، وكان في استقباله نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.

وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر الماضي، أول دولة تعترف بـ«صوماليلاند» (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.

يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري.

وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم «أرض الصومال»، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.