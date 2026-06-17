وزير الدفاع بأرض الصومال: إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة التابعة للإقليم

قال وزير الدفاع في إقليم أرض الصومال الانفصالي محمد يوسف علي، لـ«رويترز»، اليوم الأربعاء، إنه «ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك».

وأضاف، متحدثا على هامش مؤتمر للأعمال في تل أبيب، أن إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة في أرض الصومال، ووصف التقارير التي تحدثت عن أن إسرائيل تجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في الإقليم الانفصالي بأنها «شائعات».

واعترفت إسرائيل بمنطقة أرض الصومال دولة مستقلة في ديسمبر الماضي، وهي خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها «هجوم متعمد» على سيادتها.

من جهتها، أدانت جمهورية مصر العربية - بأشد العبارات - افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة «أرض الصومال» سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.