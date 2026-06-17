نجوم الفن ينعون محمد مرزبان: كان من أنقى وأهدأ الشخصيات

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني عقب إعلان وفاة الفنان محمد مرزبان، صباح اليوم الأربعاء، إذ حرص عدد من الفنانين على نعيه بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه ومسيرته الفنية وعلاقاته الطيبة مع زملائه.

وكتب الفنان محمد دياب، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "وداعًا محمد مرزبان، كان من أنقى وأهدأ الشخصيات الفنية.. نسألكم الدعاء له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان".

كما نعته الفنانة هنا الزاهد، قائلة: "البقاء لله.. ربنا يرحم الفنان محمد مرزبان ويجعل مثواه الجنة".

وحرص الفنان جمال عبد الناصر، على وداعه بكلمات مؤثرة، إذ كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعًا الفنان المهذب محمد مرزبان.. اللهم تغمده برحمتك وغفرانك وأدخله جنتك، خالص عزائي لأسرته ودعائي لهم بالصبر والسلوان".

ومن جانبه، كتب الفنان حمزة العيلي: "رحمة الله على الفنان الكبير الراقي محمد مرزبان، أسكنه الله جنة الفردوس وألهم أسرته وأحباءه الصبر.. لله الدوام وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان محمد مرزبان، صباح اليوم داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية، بعد خمسة أيام من تلقي العلاج إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق مصر – الإسماعيلية.

وأصيب الراحل بنزيف داخلي في المخ والصدر والبطن، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، إذ خضع لتدخلات جراحية عاجلة في تخصصات المخ والأعصاب والعظام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.