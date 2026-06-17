انتهاء الصراع على قيادة مجلس الشيوخ في الفلبين بإقالة رئيس المجلس المتحالف مع دوتيرتي

انتهى الصراع على قيادة مجلس الشيوخ في الفلبين، اليوم الأربعاء، بإقالة حليف للرئيس السابق رودريجو دوتيرتي من رئاسة المجلس، والذي من المقرر أن يبدأ قريبا محاكمة عزل ابنته، نائبة الرئيس الحالية سارة دوتيرتي.

وتم انتخاب شيروين جاتشاليان، حليف الرئيس فرديناند ماركوس الابن، رئيسا لمجلس الشيوخ، بموافقة 13 عضوا من أصل 24، فيما اعترف منافسه، آلان بيتر كايتانو، وهو أحد أبرز مؤيدي دوتيرتي، بالهزيمة.

وكان كلاهما قد زعم قيادته لمجلس الشيوخ في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، بناء على تفسيرات قانونية متباينة للنصاب القانوني، ما أدى إلى انتخابهما.

إلا أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ المتحالفين مع كايتانو، انشق عنه اليوم الأربعاء، ليمنح بذلك كتلة خصومه أغلبية واضحة.