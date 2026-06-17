رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد يترأس أول اجتماع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة

من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، قراره الأخير بشأن السياسة النقدية، وهو الأول في عهد رئيسه الجديد، كيفن وارش، الذي خلف جيروم باول، الذي كان محل انتقاد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنه يحظى بتقدير في "وول ستريت".

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3,5% و3,75%، في رابع اجتماع على التوالي دون تعديل، رغم استمرار ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

ولا يزال باول عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي يضع السياسة النقدية ويصوت على قرارات أسعار الفائدة.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع التضخم، نتيجة تداعيات الحرب مع إيران، إلى إثارة نقاش حول رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، سعر فائدة الإيداع القياسي من 2% إلى 2,25%، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب مع إيران كانت وراء هذا الرفع، وكان ذلك أول زيادة للسعر منذ سبتمبر 2023.

ويتردد أن وارش على علاقة وثيقة بالرئيس دونالد ترامب، الذي يضغط بقوة من أجل خفض أسعار الفائدة

وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن، يعارض العديد من خبراء الاقتصاد اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة.

وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة في آخر قراءة مسجلة 4,2%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.