القضاء الإسباني يحقق مع رئيس الوزراء السابق ثاباتيرو في اتهامات استغلال نفوذ وغسل أموال

يمثل رئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، أمام قاضي في مدريد اليوم الأربعاء، على خلفية ما يتردد عن دوره في إنقاذ شركة طيران حكومية متعثرة وصلته بمجوهرات تم العثور عليها الشرطة في مداهمة على مكتبه.

ويعد هذا أول ظهور لثاباتيرو أمام قاضي المحكمة الوطنية منذ أن خضع للتحقيق الشهر الماضي على خلفية استغلال النفوذ وغسل الأموال ومخالفات مالية محتملة أخرى لها صلة بإنقاذ الحكومة الإسبانية لشركة بلس الترا للطيران.

ويذكر أن ثاباتيرو "65 عاما" الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2004 حتى 2011، ابتعد عن الحياة العامة لمدة عقد عندما تلقت شركة الطيران أموالا عامة بقيمة 53 مليون يورو (61.5 مليون دولار) عام 2021 من صندوق للتعافي من كوفيد-19.

وينظر القاضي خوسيه لويس كالاما، أيضا في قضية تهرب ضريبي محتملة، بالإضافة إلى التعامل في السلع المهربة على خلفية المجوهرات التي تبلغ قيمتها 1.3 مليون يورو التي تم اكتشافها في خزانة خلال تفتيش مكتب ثاباتيرو في مايو الماضي.

ونفى ثاباتيرو، ارتكاب أي مخالفات في قضية شركة الطيران، وقال إن المجوهرات ورثها أو تلقها كهدايا.