رينارد: لم أتردد في قبول عرض تونس أثناء كأس العالم

قال هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب تونس، إنه لم يتردد في الموافقة على قيادة نسور قرطاج بعد بدء منافسات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أضاف رينارد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لم أتردد في قبول عرض تدريب المنتخب التونسي بمجرد التواصل معي، إنه عرض أسعدني كثيرا".

أشار المدرب التونسي "لقد تحدثت مع اللاعبين لدى وصولي إلى مقر الإقامة بمدينة مونتيري المكسيكية وطالبتهم بنسيان الهزيمة ضدّ السويد ورفع الرأس، من أجل تمثيل بلادهم أحسن تمثيل في مباراة اليابان من خلال التركيز على اللقاء المرتقب وتقديم مردود مشرف".

وكان الأتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن تعيين المدرب الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد حتى انتهاء مشوار الفريق في مونديال 2026، موضحا أن الاتفاق ينص على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة.

وتولى رينارد المسؤولية بعد إقالة صبري لموشي بسبب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5 في كأس العالم، بينما شهدت نفس المجموعة تعادل اليابان مع هولندا بنتيجة 2-2.