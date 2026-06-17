رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لـ الشروق: نضخ 20 مليون يورو في مصر خلال 2026

كياري: نركز على تقديم القروض للمشروعات الصغيرة لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة

سجلت قيمة التمويلات التي تضخها وكالة التنمية والتعاون الإيطالية في مصر خلال العام الجاري (2026)، نحو 20 مليون يورو في مشروعات عديدة، أبرزها تمويل المشروعات الصغيرة، وفق تصريحات خاصة لـ"الشروق" من تيبريو كياري رئيس مكتب القاهرة للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وجاءت تصريحات كياري، على هامش حفل افتتاح المركز التعليمي والخدمي لسلسلة قيمة الطماطم (TLSC) من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.

وأسهمت الوكالة، في تمويل المركز بنحو مليوني يورو، كما شارك في التمويل حكومة سلوفينيا ومؤسسة التمويل الإسلامية للتنمية، ونفذته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في إطار دعم المشروع كمركز تدريبي ومصنع ووسيلة لنقل هذه التكنولوجيا الجديدة في مصر.

ولم يحدد كياري عدد المشروعات التي ستُضخ فيها هذه التمويلات، وقال: "من الصعب تحديد عدد المشروعات التي نمولها، لأنها تسير في عدة مسارات، فهناك بعض المشروعات قيد التنفيذ، وأخرى نناقشها حاليًا على سبيل المثال".

وقال إن الوكالة تدعم مشروعات زراعية وفي مجال تمكين المرأة اقتصاديًا وتطوير الأعمال، وأيضًا التعليم، خصوصًا التعليم الفني، إلى جانب خطوط التمويل، موضحًا أن تمويل الوكالة الإيطالية يستهدف خفض مستوى الفقر بين الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة من خلال دعمهم لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة وإدماجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وتابع: "بعض الفئات من السكان موجودة خارج النظام الاقتصادي، لذلك نعمل على تعزيز التعاون عن بُعد وتقديم الخدمات التمويلية، وبعض الخدمات التي نقدمها هي توفير القروض الصغيرة للأفراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل نمو أنشطة أعمالهم".

وأوضح: "هذه القروض الصغيرة تساعد أصحاب المشروعات على توسيع أعمالهم وتوظيف عدد أكبر من العمال، وتدعم بدورها الاقتصاد الكلي في نهاية المطاف".

وأضاف كياري، في تصريحاته لـ"الشروق"، أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لا تمنح تلك القروض للمنتفعين مباشرة، ولكن من خلال النظام المصرفي، عبر بنوك حكومية أو خاصة، حيث تحصل على تلك التمويلات وتعيد توزيعها وفق شروط محددة.

وقال إن الوكالة تنشر معايير الحصول على هذه التمويلات والشروط الواجب توافرها في المستفيدين المستهدفين، والتي لا ترتبط بهوية مشروع بعينه، ولكنها معايير عامة، ويمكن للشركات تقديم الطلبات (الأبليكاشن) للحصول على القروض الصغيرة من البنوك.

ووفق الموقع الإلكتروني للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، فهي الهيئة الحكومية المسئولة عن تعزيز التنمية الدولية وتقديم المساعدات العامة والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية.

وتعمل الوكالة منذ يناير 2016، وتتيح للحكومة الإيطالية دعم شركائها الأوروبيين والدوليين في مجال التنمية حول العالم. وتنشط الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، وتسعى إلى تحقيق توزيع عادل للثروة وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتتعاون الوكالة مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف كياري، معلقًا على إسهام الوكالة في مركز خدمات الطماطم، أن المركز أصبح مستعدًا الآن لتزويد المصدرين والمشروعات وحتى الطلاب بالتدريب.

وتابع أن المركز يستهدف تعزيز سلسلة إمداد الطماطم ومعالجتها بغرض خفض الفاقد في الحقل، وتزويد المستهلكين بمنتج جديد ذي مدة صلاحية جيدة وتوفير غذاء جيد لهم.