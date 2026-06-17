يحل المنتج محمد العدل ضيفا على برنامج "لقاء خاص"، المذاع على قناة "نايل لايف" في الثامنة مساء غد الخميس.

ويتحدث العدل، خلال الحلقة، عن سنوات النشأة والدراسة، وتفاصيل اتجاهه للعمل الفني، وذلك رغم تخرجه في كلية الطب البيطري، ولكنه بدلا من أن يعمل طبيبا دخل عالم الإنتاج الفني.

كما تتناول الحلقة أهم وأبرز المحطات في حياته، ومنها نشأته ودراسته وبداية مشواره في مجال الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى أبرز أعماله في الدراما التلفزيونية والرهانات التي حكمت اختياراته لمسلسلاته.

برنامج "لقاء خاص" من إعداد علاء الديدي، وتقديم داليا العلايلي، وإخراج رشا خالد، وتعاد الحلقة في الخامسة مساء بعد غدٍ الجمعة على "نايل لايف".