سنت اليابان، اليوم الأربعاء، قانونا يشدد من القيود المفروضة على استخدام الطائرات المسيّرة، إذ وسعت المناطق المحظور فيها طيران المسيرات، من نحو 300 متر حول المنشآت الحيوية المحددة إلى نحو 1000 متر، في إطار "إجراءات مكافحة الإرهاب".

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأنه بينما لم يجر بعد الكشف عن المناطق المُحددة التي سيشملها القانون الجديد، من المتوقع أن تشمل العديد من المنشآت في منطقتي تشيودا وميناتو بطوكيو، مثل القصر الإمبراطوري ومكتب رئيس الوزراء والسفارة الأمريكية، مع احتمال أن تمتد بعض المناطق المحظور فيها الطيران إلى أكثر من كيلومتر واحد، بحسب التضاريس الجغرافية.

جدير بالذكر أن تحليق طائرة مسيرة داخل "المنطقة الصفراء" (أو المنطقة المحظورة)، يعرض مرتكبه للسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو دفع غرامة تصل قيمتها إلى 500 ألف ين (3120 دولارا أمريكيا).

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للسلطات اتخاذ إجراء فوري إلا في حال تحليق طائرة مسيرة بصورة مباشرة فوق منشأة حيوية محددة، فيما يعرف بـ"المنطقة الحمراء".