حضور فصائلي وعشائري فلسطيني واسع لعزاء الشهيد خليل المصري بالقاهرة

- مشاركة وفد رفيع من حماس وعضو اللجنة الوطنية لإدارة غزة

شهد ديوان العزاء الذي أقامه المفوض العام لشئون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عاكف المصري، لنجل شقيقته الضابط بالمخابرات الفلسطينية خليل المصري، مشاركة واسعة من ممثلي مختلف الفصائل والعشائر الفلسطينية المتواجدين في مصر.

وتقدم المشاركون في العزاء أمس وفد رفيع المستوى من حركة حماس، تقدمه عضو الوفد المفاوض للحركة غازي حمد، وباسم نعيم مسئول مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وطاهر النونو مستشار رئيس الحركة.

كما شارك أيضًا الشيخ حسني المغني عضو اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ورئيس الائتلاف العام للعشائر.

وكان قطاع غزة قد شهد جنازة مهيبة، الاثنين الماضي، للنقيب في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية خليل المصري، الذي سقط شهيدًا وسط قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

من جهته، وجه عاكف المصري، خال الشهيد، الشكر نيابة عن عائلة المصري ذات التواجد الكبير في القطاع والشتات، لوفود الفصائل والقوى الوطنية ووجهاء العشائر الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، معتبرًا أن هذا المشهد يجسد روح التلاحم والوفاء لدماء الشهداء.