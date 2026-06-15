حزب الله: لا عودة إلى ما قبل 2 مارس ولن نقبل بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان

هنأ حزب الله اللبناني إيران بـ«الإنجاز الكبير» بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان.

وأعرب في بيان، اليوم الاثنين، عن بالغ الامتنان لمواقف إيران الثابتة إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته، وإصرارهم على أن يكون لبنان حاضرًا في أي تفاهم يؤدي إلى وقف الحرب ويحفظ حقوقه.

وتوجه «بالتحية لكل الدول التي شاركت وساهمت وساعدت وواكبت جهود إزالة العقبات من أجل إنجاز هذا الاتفاق»، مؤكدًا أن على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادة لبنان، وتحرير أرضه في إطار الوحدة الداخلية.

وناشد المواطنين التريث وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، حرصًا على سلامتهم، وتفاديًا لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات العدو الإسرائيلي المحتملة.

وأضاف: «إن على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن لا عودة إلى ما قبل الثاني من مارس، وأن المقاومة لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء أهلها».

وشدد على أن «المقاومة ستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته، حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى».

وأكد أن هذه المرحلة تستوجب من السلطة وجميع القوى السياسية اللبنانية العودة إلى وحدة الموقف الوطني، لتحقيق الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون، والتي تكمن فيها مصلحة لبنان وحفظ سيادته وقوته ومنعته في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي.

واستطرد: «من الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة، والاستفادة من هذه التجربة وما سبقها من تجارب مرّ بها وطننا لبنان، والابتعاد عن الأوهام والرهانات الخاسرة، والإقرار بأن الموقف اللبناني الموحد والاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين هو السبيل الأمثل لصون المصالح الوطنية»، بحسب نص البيان.