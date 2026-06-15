سر قمصان الفلامنجو الوردية في مباراة السعودية وأوروجواي

يستهل المنتخب السعودي مشواره في منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروجواي، أحد عمالقة كرة القدم في أمريكا الجنوبية، على ملعب ميامي.

يسعى منتخب أوروجواي بقيادة مارسيلو بيلسا، بطل نسختي 1930 و1950، إلى تجنب مصير جاره الأرجنتين، الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية قبل أربع سنوات.

تأتي هذه المواجهة بعد ما يقارب ثمانية أعوام من اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين في كأس العالم، وذلك في نسخة روسيا 2018.

ودخل منتخب أوروجواي تلك المباراة منتشيًا بفوز متأخر 1-0 على مصر، فيما سعى المنتخب السعودي إلى التعويض بعد خسارته 5- صفر أمام المنتخب الروسي المضيف. وجاء الفارق ضئيلًا في تلك المباراة، إذ حُسمت بهدف وحيد في منتصف الشوط الأول، عندما تابع لويس سواريز كرةً بقدمه اليسرى إثر ركلة ركنية، ليؤمّن تأهل منتخب "لا سيليستي" إلى دور الـ16.

و أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن حكام مباراة أوروجواي والسعودية بقيادة الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، سيرتدون قمصانًا وردية اللون مزينة بنقشة طائر الفلامنجو.

لماذا هذه المباراة تحديدًا لأنها تُقام في ميامي، المدينة التي يُعدّ اللون الوردي لونها المميز، تعبيرًا عن الامتنان للمدينة التي تستضيف الحكام طوال فترة البطولة.

استُلهم اللون الوردي في ميامي من:طيور الفلامنجو الوردية، فن العمارة على طراز آرت ديكو، غروب الشمس الشهير بألوانه الوردية.

من جانبه قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا تعليقا على هذا القرار: «اخترنا هذا اللون كبادرة تقدير للمدينة التي سنقيم فيها لمدة شهرين تقريبًا».

بينما قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»:اللون الوردي هو لون ميامي، ونريد أن نقدم تحية صغيرة للمدينة التي تستضيفنا.