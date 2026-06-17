واشنطن: إسرائيل لم تطلب مراجعة نص التفاهم مع إيران

نفت الولايات المتحدة الادعاءات القائلة بأن إسرائيل طلبت الوصول إلى نص التفاهم الأمريكي-الإيراني ومراجعته ثم تم رفض ذلك.

وأفاد مسؤول أمريكي، فضل عدم الكشف عن اسمه، في بيان خطي للأناضول، الثلاثاء، أن إسرائيل لم تتقدم بأي طلب للوصول إلى نص التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف: "ظلت الولايات المتحدة منخرطة في تنسيق وثيق مع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل، طوال فترة المفاوضات".

كما نقل مصدر مطلع على الملف أن الإسرائيليين لم يقدموا مثل هذا الطلب للمفاوضين الأمريكيين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت، استنادا إلى تقارير في الإعلام الإسرائيلي، أن تل أبيب لم تطلع بعد على النص شديد السرية لمذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية، وأن طلبها لمراجعته قوبل بالرفض من الجانب الأمريكي.

والأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي.

ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، الجمعة المقبلة بتاريخ 19 يونيو 2026، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع، تمهيدا لإزالة الألغام واستئناف تدفق النفط.

وفي حين لم يكشف الجانب الأمريكي تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.