استطلاع: 70% من التشيك يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته الإذاعة التشيكية ومركز أبحاث الرأي العام التابع للأكاديمية التشيكية للعلوم ووكالة "ميديان" لاستطلاعات الرأي، أن أغلب المواطنين في التشيك يعتقدون أن حرية التعبير يجب ألا تكون مطلقة.

ونقلت إذاعة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الأربعاء، عما يقرب من 70% من المشاركين في الاستطلاع القول، إن الأفراد يمكنهم التعبير عن آرائهم بحرية في البلاد، بينما أيدت أغلبية منهم أيضا تقييد حرية التعبير لمصلحة الأمن القومي، أو الديمقراطية، أو لمنع التحريض على الكراهية.

وأيد أكثر من 60% من المشاركين ضرورة السماح لمنصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى الذي ترى أنه يحرض على الكراهية.

كما كشف الاستطلاع عن وجود اختلافات سياسية حادة، حيث كان مؤيدو "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" وحزب "سائقو السيارات لأنفسهم" اليميني والمشكك في الاتحاد الأوروبي، الأقل تأييدا لتقييد حرية التعبير.