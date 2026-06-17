أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل بتهمة قتل فتاة سودانية داخل كافيه في مدينة نصر باستخدام قطعة زجاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان.

وكانت البداية عندما أقدم شاب على قتل فتاة سودانية إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل كافيه بمنطقة مدينة نصر، بسبب خلاف على قيمة المشروبات ورفضها سداد الحساب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بمقتل فتاة على يد شاب داخل كافيه بمدينة نصر، وعلى الفور كلف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بانتقال القوات لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليها وأحد العاملين بالمكان، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلاف على الحساب.

وخلال المشاجرة، أقدم العامل على استخدام زجاجة والتعدي على الفتاة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الواقعة، وتمت معاينة مسرح الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.