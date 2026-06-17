طالبت منظمة هند رجب، المؤيدة للفلسطينيين السلطات الأمريكية الثلاثاء، باعتقال جندي اسرائيلي امريكي الملقب بـ«جيك»، الذي وصل إلى مباريات كأس العالم في لوس أنجلوس، بتهمة المشاركة في حرب الإبادة والهدم الممنهج في قطاع غزة.

ويأتي هذا بعد أن رفعت مؤسسة «هند رجب» دعوى اعتقال ضده في سريلانكا الشهر الماضي، أثناء وجوده هناك في إجازة.

وبحسب مؤسسة حقوق الإنسان، أصبحت الكتيبة 603، «استنادًا إلى وثائق موثقة على نطاق واسع»، وحدة محورية في التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة.

وتكشف المؤسسة أنها وثّقت ما لا يقل عن 65 عملية هدم مُراقبة نفّذتها الكتيبة بين أكتوبر 2023 ومنتصف عام 2025.

وتؤكد المؤسسة أن هذه العمليات استهدفت مباني سكنية ومساجد ومناطق زراعية ومنشآت صناعية، ومستشفيات، وتضمنت احتجازات غير قانونية، وانتهاكات بحق المدنيين.

ووفقًا لمؤسسة حقوق الإنسان، كشف تحقيقها أن جايك «كان مرتبطا بشكل مباشر بحادثة هدم غير قانونية واحدة على الأقل في خان يونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025».

وأكدت المؤسسة أن جايك نفسه نشر صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُشير إلى وجوده داخل قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح.

وفي إحدى الحالات، اكدت المؤسسة أنه شوهد وهو يحمل جهاز تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مدني مدمر برفقة جنود آخرين، «مما يدل على مشاركته الفعالة في عملية هدم مُتحكم بها».