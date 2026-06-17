إصابة فلسطينيين أحدهما صحفي برصاص إسرائيلي وهجمات للمستوطنين بالضفة

• قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت إغلاق مداخل بلدة المغير شرق رام الله ومنعت الدخول والخروج منها

أصيب فلسطينيان أحدهما صحفي، مساء الثلاثاء، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات في الضفة الغربية، بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على مركبتين قرب سلفيت شمالاً.

وقالت مصادر محلية للأناضول: "مراسل شبكة قدس الإخبارية الصحفي معتصم سقف الحيط، أصيب خلال تغطيته لمواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في قرية دير أبو مشعل".

وأضافت المصادر أن "المواجهات اندلعت بعد مهاجمة مستوطنين لسكان القرية، بحماية القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة لتأمين المستوطنين".

وفي بلدة المغير شرق رام الله، أصيبت طفلة تبلغ 15 عامًا برصاصة في الكتف خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي، للبلدة، ونقلت إلى أحد مستشفيات مدينة رام الله، حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وفق مصادر طبية لمراسل الأناضول.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية واصلت إغلاق مداخل البلدة ومنعت حركة الدخول والخروج منها، بالتزامن مع انتشار آلياتها العسكرية في الشوارع وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي شمال رام الله، اقتحم مستوطنون بأغنامهم أراضي فلسطينية في منطقة "غرابة" شمال غرب بلدة سنجل، فيما اقتحمت مجموعات أخرى طريق مرج سيع، الرابط بين قريتي المغير وأبو فلاح، وفق مصادر محلية.

وفي مدينة البيرة المجاورة، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدداً من الأحياء وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، كما أعاقت حركة المركبات داخل المدينة، وفق شهود عيان.

وفي محافظة سلفيت، هاجم مستوطنون مركبتين تعودان لشابين من قرية اللبن الشرقية أثناء مرورهما على طريق "عين الشاعر" الرابط بين القرية ومدينة سلفيت.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن المستوطنين حطموا المركبتين وألحقوا بهما أضراراً مادية قبل مغادرة المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة عن استشهاد 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.