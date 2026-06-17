بلومبرج: سفن تغير مواقعها مع استعداد طهران لبيع نفطها

قالت وكالة بلومبرج لللأنباء إن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع نفطها.

وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات تتبع السفن فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عُمان يوم الثلاثاء.

ونقلت عن بيانات تتبع السفن، رصد سفينتين لنقل البضائع السائبة وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج خلال يوم أمس.

وقال سماسرة الشحن لبلومبرج إن عدد ناقلات النفط العملاقة الفارغة الراسية في خليج عُمان قبالة مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 60 ناقلة هذا الأسبوع بعد أن كان نحو 36 ناقلة في وقت سابق من هذا الشهر.

وعبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز" الأربعاء وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة.

وقال الموقع على منصة "إكس" إن "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا وهيرو2، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني".

وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.

كما لفت الموقع إلى أن "هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين".