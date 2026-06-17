انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزة

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن معاناة أصحاب المعاشات المترددين على مقر التأمين الصحي بالهرم لصرف العلاج والأدوية، في ظل الطوابير اليومية التي يشهدها المكان منذ الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب بحث خطة وزارة الصحة لتجديد وتطوير مستشفى صدر الجيزة بحي العمرانية.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طارق الطويل بشأن عدم استكمال المباني التي تم إزالتها بمستشفى أوسيم المركزي، ومطالب تحويل المستشفى إلى مستشفى عام، فضلاً عن رفع كفاءة المنظومة الصحية بمستشفيي مبارك المركزي والوراق المركزي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة طلب النائب فيصل أبو عريضة بشأن تحويل مستشفى الصف المركزي إلى مستشفى عام، وطلب النائبة هند رشاد الخاص بتحويل الوحدة الصحية بقرية ناهيا إلى مستشفى عام متكامل لخدمة المواطنين.

وتبحث اللجنة كذلك عدداً من الملفات المتعلقة بالخدمات الصحية في المحافظة، من بينها طلبات النائب أحمد جبيلي بشأن الأوضاع داخل مستشفى الواحات البحرية، وما تعانيه من تدهور في البنية التحتية ونقص الأطباء، إلى جانب تراجع مستوى الخدمات بمستشفى أكتوبر المركزي، وأوجه القصور بمنظومة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن هدم الوحدة الصحية بصفط اللبن وتأخر تنفيذ المركز الصحي البديل، إضافة إلى طلبات النائب نادر عبده صديق المتعلقة بمستشفى العياط ومستوى الخدمات والتجهيزات الطبية بها والوحدات الصحية التابعة لها.

ويتناول الاجتماع أيضاً طلبات الإحاطة الخاصة بمستشفى أطفيح المركزي، سواء فيما يتعلق بتعطل التكييف المركزي بوحدة العناية المركزة أو تأخر أعمال التطوير وعدم البدء في إنشاء مستشفى أطفيح الجديدة، إلى جانب مناقشة طلب النائب هشام محمد بدوي بشأن ما أثير حول اتجاه وزارة الصحة إلى الغلق الكامل لمستشفى أم المصريين لاستكمال أعمال التطوير.