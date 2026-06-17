وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافيا تدريجيا لسوق النفط وتسجيل فائض في 2027

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر ‌اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمية ستتعافى تدريجيا من آثار إغلاق مضيق هرمز قبل أن تشهد فائضا كبيرا في ⁠عام 2027.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ ثلاثة أشهر، يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مما قد ينهي أكبر تعطل في إمدادات النفط ‌في ⁠التاريخ، والذي أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 14 مليون برميل يوميا من الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضافت الوكالة، التي ⁠تقدم المشورة للدول الصناعية: «إذا صمد الاتفاق، من المتوقع أن تشهد الصادرات والإنتاج ⁠من منطقة الخليج تعافيا تدريجيا، لا سيما وأن صادرات ⁠النفط الإيرانية ستستأنف بالكامل بمجرد رفع الحصار الأمريكي».

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في ⁠⁠الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ⁠⁠الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدت من التراجع.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات ⁠⁠المتحدة وإيران تظهر أمس الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا، وتأكيد مسئول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

ومع ذلك، رجح مسئولون في قطاع الطاقة أن تستغرق العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب ⁠⁠أسابيع أو شهورا أو حتى سنوات.