أطلقت الزميلة مؤسسة «المصري اليوم» الجمعة 15 مايو، منصتها الرقمية الجديدة «المصري في الخليج»، في خطوة إعلامية جديدة تستهدف مخاطبة المصريين المقيمين في دول الخليج العربي، وتقديم محتوى مهني وخدمي متكامل يواكب احتياجاتهم اليومية، ويعكس طبيعة حياتهم بين الارتباط المستمر بالوطن الأم ومتطلبات الإقامة والعمل في الخارج.



ويمثل إطلاق المنصة مرحلة جديدة في مسيرة الزميلة «المصري اليوم»، التي انطلقت قبل أكثر من 22 عامًا تحت شعار «من حقك تعرف»، قبل أن تتحول إلى مؤسسة إعلامية متعددة المنتجات، تسعى إلى تطوير أدواتها التحريرية والتكنولوجية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، واتساع تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وتعدد مصادر المعلومات.



وتخاطب «المصري في الخليج» شريحة واسعة من المصريين المقيمين في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إلى جانب الناطقين بالعربية في المنطقة، من خلال محتوى يجمع بين الأخبار والخدمات والتحليلات والموضوعات الاجتماعية، بما يمنح القارئ تجربة إعلامية أقرب إلى تفاصيل حياته اليومية.



وتضم المنصة 9 أقسام رئيسية تغطي الأخبار، والاقتصاد والتكنولوجيا، والشكاوى، والوظائف، والمناسبات، والرياضة، والفن والثقافة، والمنوعات، في محاولة لبناء نافذة رقمية شاملة لا تكتفي بمتابعة الحدث، بل تمتد إلى تقديم خدمة مباشرة للمغترب، سواء عبر متابعة فرص العمل، أو رصد القرارات والإجراءات التي تمس حياته، أو إتاحة مساحة للتفاعل مع مشكلاته.



ويعد قسم «الشكاوى» أحد أبرز ملامح المنصة الجديدة، إذ يتيح للمستخدمين عرض قضاياهم ومشكلاتهم بصورة مباشرة، بما يعزز دور الإعلام في خدمة المجتمع، ويدعم الشفافية والتواصل بين الجمهور والجهات المعنية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالإقامة والعمل والخدمات القنصلية والتعليمية والمعيشية.



كما تولي المنصة اهتمامًا خاصًا بالملفات الاقتصادية والتكنولوجية التي تهم المصريين في الخليج، وفي مقدمتها أسعار العملات والتحويلات المالية وفرص الاستثمار والخدمات الرقمية، إلى جانب متابعة التطورات الرياضية والثقافية والفنية التي تشكل جزءًا مهمًا من اهتمامات الجاليات المصرية والعربية.



ويأتي إطلاق «المصري في الخليج» ضمن خطة تطوير أوسع تتبناها «المصري اليوم»، تشمل تعزيز صحافة البيانات، وتوسيع نطاق تدقيق المعلومات، والاستثمار في إنتاج الفيديوهات القصيرة والبودكاست، باعتبارها أدوات رئيسية للوصول إلى جمهور رقمي يتابع الأخبار عبر منصات متعددة وبأنماط استخدام سريعة ومتغيرة.