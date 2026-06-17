غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي النبطية الفوقا وأنصارية والأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على بلدة النبطية الفوقا وعلى أطراف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان. كما أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة أنصارية في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط دار المعلمين عند تقاطع مدينة النبطية – بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسجّل صباح اليوم تحليقا للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان. واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً .

وأُعلن ليل الأحد الماضي عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمّن الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، على أن يُقام حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل في سويسرا. وانخفضت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان بعد الإعلان عن الاتفاق.