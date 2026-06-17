شاحنة وقود تسكب 600 لتر من الديزل على طريق سريع في ألمانيا بعد فقدان السائق للسيطرة عليها

قالت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء إن شاحنة وقود سكبت مئات اللترات من وقود الديزل على طريق سريع بوسط ألمانيا، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها على طريق زلق بسبب مياه الأمطار.

وكان السائق / 52 عاما/ يسير بسرعة عالية لاتتناسب مع أحوال الطقس على طريق ايه 4 السريع بالقرب من مدينة باد هيرشفيلد مساء أمس الثلاثاء عندما اصطدم بحاجز بوسط الطريق، مما أدى لتمزق خزان وقود يحتوى على نحو 600 لتر من الديزل.

وقالت الشرطة إن الوقود، الذي امتد على طول الطريق بسبب الأمطار والسيارات، حول طريق يمتد لـ100 متر إلى منطقة خطرة.

وأغلقت السلطات الطريق وحولت حركة المرور. ولم يصب أي شخص في الحادث. وتقدر الأضرار المادية بأكثر من 100 ألف يورو (116 ألف دولار).