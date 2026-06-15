النائب حسام المندوه: المواطن لا تشغله الأرقام في الموازنة وإنما يحتاج إلى تحسين الخدمات

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إن المواطن لا يهمه الأرقام في الموازنة بقدر ما يشغله تحسن الخدمات المقدمة، ورفع مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأشاد حسام المندوه، بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة في زيادة الاعتمادات المالية للعلاج على نفقة الدولة، والأدوية، وصيانة المستشفيات، وكذلك زيادة حافز الجودة لأساتذة الجامعة.

وتابع: "كنت أتمنى أن يكون هناك تدخل لصالح المعلمين"، مشيرا إلى أن المعلمين في حاجة إلى دعم، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو الارتقاء بقطاع التعليم.

وأكد أن المواطن أصبح لا يشعر بالأرقام في الموازنة، لاسيما في ظل مشكلات متواصلة على سبيل المثال في القمامة، أو صعوبات توفير العناية المركزة، أو النقل من مدرسة إلى أخرى.

وقال: "الجيزة اتخنقت من مشاكل القمامة، وتراجع مستوى النظافة"، متابعا: "الجيزة ليها 530 مليون جنيه بتوع النظافة عايزينهم".