الشرطة الإثيوبية: وفاة 31 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حادث حافلة بإقليم أمهرة

ذكرت الشرطة الإثيوبية، الاثنين، أن 31 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون إثر سقوط حافلة في واد ضيق بإقليم أمهرة الذي يموج بالصراع بشمال البلاد.

وذكرت إدارة الشرطة في مدينة كومبولشا، أن الحافلة المكتظة بالركاب كانت في طريقها من منطقة ديسي إلى العاصمة أديس أبابا في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين عندما انحرفت عن الطريق وسقطت في واد ضيق منحدر.

ولقي كثير من الركاب حتفهم بسبب تأخر وصول فرق الطوارئ، نظرا لسوء مرافق البنية التحتية في المنطقة وغياب خدمات الإسعاف، ما استدعى نقل كثير من المصابين على متن عربات المواصلات العامة.

ويمر الطريق الذي وقع فيه الحادث بمنطقة جبلية ويشتهر على نطاق واسع بأنه ينطوي على خطورة. ومازال سبب الحادث قيد التحقيق.