كوريا الجنوبية وقطر تناقشان التعاون في مجال الطاقة وسط اضطرابات في الإمدادات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد في سول، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية وقطر ناقشتا التعاون في الطاقة والصناعات المتقدمة، وسط استمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن عدم اليقين الجيوسياسي.

وقالت الوزارة إن وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية، كيم جونج-كوان، اجتمع مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، في الدوحة، حيث أكد الجانبان مجددا التزام قطر بإعطاء الأولوية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكانت قطر قد أعلنت حالة القوة القاهرة في عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع كوريا الجنوبية ودول أخرى في مارس بسبب الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية على منشآتها.

وخلال الاجتماع، أكدت قطر مجددا التزامها بإعطاء الأولوية القصوى لكوريا الجنوبية في توريد الغاز الطبيعي المسال والمكثفات استنادا إلى الثقة المتبادلة القوية بين البلدين.

كما طلب كيم من قطر تقديم دعم استباقي للشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للمشاركة في مشاريع محطات الطاقة الجديدة المقرر إطلاقها بعد الحرب.

والتقى كيم بشكل منفصل بوزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، حيث تعهد الجانبان بتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية لتشمل بناء السفن والصناعات الناشئة الأخرى، إلى جانب قطاع الطاقة.

وقال كيم: "في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسية، فإن الثقة والتعاون الراسخين بين كوريا الجنوبية وقطر يحملان معنى كبيرا في ضمان استقرار إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية".

وأضاف كيم أن كوريا الجنوبية ستواصل الحفاظ على تواصل وثيق رفيع المستوى مع قطر وتوسيع التعاون ليشمل محركات النمو المستقبلية.