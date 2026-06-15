قوات الأمن السورية تحبط هجوما على أحد مقراتها في الرقة شمال شرقي البلاد

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أحبطت قوات الأمن السورية هجوما على أحد المقرات الأمنية في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر أمني في مدينة الرقة، إن قوات الأمن العام: "أحبطت هجوما استهدف أحد المقرات الأمنية في مدينة الرقة وتمكنت من تحييد أحد المهاجمين فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بعد محاصرته".

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه "بعد إحباط الهجوم، بدأت قوات الأمن تحقيقات لمعرفة هوية المهاجمين".

وقال سكان في مدينة الرقة، إن الهجوم استهدف مقرا لقوات الأمن السورية قرب مدرسة الانتفاضة غرب المشفى الوطني الذي يقع وسط مدينة الرقة".

وأكد السكان لـ(د ب أ) أن "صوت انفجار، ثم تبعه إطلاق نار كثيف في محيط مدرسة الانتفاضة وسط انتشار كبير ووصول عدد من سيارات تابعة للأمن العام والجيش".