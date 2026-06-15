شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة في دوار كفرتبنيت جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية، اليوم الاثنين، إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد سائق السيارة.

وجاءت الغارة الإسرائيلية رغم الإعلان عن أن اتفاق وقف الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة يشمل لبنان.

وتعد هذه أول غارة إسرائيلية منذ الإعلان عن إنجاز الاتفاق.

وكان حزب الله قد رحب، في وقت سابق من اليوم، بمذكرة التفاهم التي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات، ومن بينها لبنان.

وحذر الحزب، في بيان، من أنه لن يقبل بأي عدوان إسرائيلي، وسيبقى متمسكًا بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل.

وشددت طهران على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة التزام إسرائيل بوقف الحرب في لبنان بموجب الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "يجب على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها، وعليها ضمان أن يحترم الكيان الصهيوني التزاماته تجاه لبنان أيضًا".

وأضاف أن طهران لا تثق لا بإسرائيل ولا بالولايات المتحدة.