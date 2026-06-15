رئيس حكومة لبنان يأمل أن يضع وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران حدا للحرب في بلاده

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة له في مستهلّ جلسة لمجلس الوزراء، عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، عن أمله في أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أمريكا وإيران في وضع حدّ للحرب في لبنان.

وقال سلام: "منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان، ما انفكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن لبنان واللبنانيين"، مضيفا: "اليوم، نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وضع حد لهذه الحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير وسائر المآسي والآلام التي أُنزلت باللبنانيين، متوجها "بصادق الشكر إلى كلّ من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة".

وتابع سلام: "سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا."

وأعلن أن الحكومة عملت "على حشد كل الطاقات في الأشهر الماضية للاستجابة لأزمة النزوح، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأقرب وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار."

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، كان قد أعلن عن التوصل في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن الطرفان أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وسيُقام حفل التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 يونيو في سويسرا.