يواجه منتخب بلجيكا موقفًا معقدًا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بسبب نجمه جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، الذي يستعد لحدث عائلي مهم قد يتزامن مع الأدوار الحاسمة من البطولة.

ويفتتح المنتخب البلجيكي مبارياته بمواجهة منتخب مصر، مساء اليوم الإثنين، وسط اعتماد كبير على قدرات دوكو الهجومية كأحد أبرز عناصر الفريق.

وكشف اللاعب، في تصريحات نقلتها شبكة "رويترز"، أن زوجته تنتظر وضع مولودهما الأول خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو، وهو التوقيت الذي قد يتزامن مع مرحلة ربع النهائي من المونديال.

وقال دوكو: "الأمر يعتمد على توقيت الولادة، لكنها طفلي الأول، وبالتأكيد أرغب في التواجد إلى جانب عائلتي في هذه اللحظة".

وأضاف: "لا أحد يريد أن يفوّت ولادة طفله الأول، لكنني أدرك أيضًا أن كرة القدم لها متطلباتها وظروفها الخاصة".

وتابع: "أعلم أن الاتحاد البلجيكي يدعم لاعبيه ويتفهم أوضاعهم، وسنرى ما يمكن القيام به".

ووفقًا لتقارير إعلامية بلجيكية، فإن هناك ترتيبات محتملة للسماح لدوكو بمغادرة معسكر المنتخب والتوجه إلى إنجلترا لحضور ولادة طفله، وهو ما قد يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ في حال غيابه خلال مرحلة متقدمة من البطولة.