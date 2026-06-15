عرضت قناة القاهرة الإخبارية، برومو لقاء خاص مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، حيث من المقرر أن يُذاع غدًا، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويجري الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، حوارًا خاصا مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان يتناول عددًا من القضايا الإقليمية والمحلية المهمة.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء، الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر، الدور المصري في جهود تسوية النزاعات الإقليمية، إلى جانب استعراض محددات الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما يتطرق الحوار إلى استراتيجية الدولة المصرية في تطوير المنظومة الإعلامية، وجهود وزارة الدولة للإعلام في صناعة الوعي المجتمعي بما يسهم في تعزيز الاستقرار، فضلاً عن تناول التحديات الإقليمية الراهنة وآليات التعامل معها.