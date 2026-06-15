مصدر إيراني: يتعين على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة المحيطة بعد 30 يوما من الاتفاق النهائي

أفاد مصدر مطلع في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية، حول وضع القوات الأمريكية في المنطقة وفق تفاهم إسلام آباد، بأنه "بناءً على المادة الرابعة من مذكرة التفاهم، وبعد 30 يومًا من الاتفاق النهائي، يجب على القوات القتالية الأمريكية مغادرة المنطقة المحيطة بإيران".

كما أضاف المصدر، وفقًا للبند التاسع من مذكرة التفاهم: "خلال الـ60 يومًا المخصصة للمفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي، لن يتم إضافة قوات أمريكية جديدة في المنطقة، ولن تقوم إيران بأي إجراء نووي خلال هذه الفترة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وقال إنه وافق على إنهاء الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية في مضيق هرمز.

وكتب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "تهانينا للجميع!". وأضاف: "سفن العالم، ابدئي تشغيل محركاتك، دعي النفط يتدفق!".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، إن بلاده ستستضيف مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، التي ستجرى في جنيف يوم الجمعة.

وأضاف شريف بأن "الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وجاء الاتفاق بعد أكثر من 3 أشهر من بدء الحرب.

من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران ستسعى لفرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز بعد انتهاء فترة انتقالية بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة.

وبعد فترة سماح مدتها 60 يومًا يُسمح خلالها للسفن بالمرور مجانًا، تعتزم إيران فرض رسوم على الخدمات البحرية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم ووسائل إعلام إيرانية أخرى.

ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذا الأمر صراحةً خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين.

إلا أنه جدد موقف طهران بأنها تعتزم فرض رسوم على خدمات الملاحة وتدابير حماية البيئة.

وتُعدّ هذه الرسوم مخالفة للقانون البحري الدولي، كما أنها تتناقض مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد بأنه توصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب وضمان "فتح" الممر المائي الاستراتيجي، وهو طريق حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، دون رسوم مرور.