 الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 5:21 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 5:21 م

رحبت الجزائر اليوم الاثنين، بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق إطار يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر تعرب بهذه المناسبة عن خالص تقديرها لجهود الوساطة الدولية لا سيما الباكستانية والقطرية، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف بالتفاهمات المتفق عليها.

وأعربت الجزائر عن "أملها في أن يشكل هذا الاتفاق أرضية لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ويهيئ المناخ الملائم لإيجاد حلول نهائية لكل القضايا العالقة بما يكفل تحقيق أمن دائم ومستدام في المنطقة".


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