من المقرر أن ينشر مجلس سلامة النقل في كندا، اليوم الأربعاء، تقريره النهائي بشأن التحقيق في حادثة انفجار الغواصة "تيتان"، وذلك بعد ثلاثة أعوام من الكارثة التي تعرضت لها وأودت بحياة جميع ركابها الخمسة.

ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير على الإنترنت، عند حوالي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، وسيتضمن ست توصيات، بحسب ما أعلنه المجلس بصورة مسبقة.

وكانت الغواصة اختفت في يونيو 2023 بعد انطلاقها في رحلة استكشافية بين حطام السفينة "تايتانيك".

وأطلق خفر السواحل الأمريكي، بمساعدة القوات الكندية بشكل أساسي، عملية بحث واسعة النطاق على بعد نحو 700 كيلو متر جنوب نيوفاوندلاند، وحظيت باهتمام الكثيرين من مختلف أنحاء العالم.

وبعد أيام من اختفاء الغواصة، عثرت مركبة غطس يتم التحكم فيها عن بُعد على حطام الغواصة المنكوبة، على بُعد أقل من 500 متر من موقع تحطم "تايتانيك".

وقامت عدة جهات أخرى بالتحقيق في الحادث، وتوصلت إلى أن هناك أوجه تقصير جسيمة من جانب شركة "أوشن جيت" المشغلة للغواصة، والتي يقع مقرها في واشنطن.

وكان ستوكتون راش، رئيس الشركة الخاصة المشغلة للغواصة، من بين الأفراد الخمسة الذين كانوا على متنها.