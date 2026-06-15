النائب عاطف المغاوري: نرفض الخطة الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمد على صدقات ومنح

• ونرفض الموازنة لأنها لا تعالج الفقر بل تعيد إنتاج الفقر

رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

وقال المغاوري: حزب التجمع يرى أن هذه الحكومة ونهجها السياسي لا تختلف كثير عن كل الحكومات التي مرتّ على مصر منذ أن "ادعينا" الانفتاح السياسي، ومن ثم ترتبت المديونية في وقت السلم لا الحرب.

واستكمل النائب كلمته: "كما تكلم كثير من النواب، التعليم في وقت من الأوقات كان أداة للترقي الاجتماعي والطبقي، والآن أصبح أداة للفرز الاجتماعي والطبقي، حتى الاستثمار العقاري الذي هو قاطرة التنمية وليس النمو، فإننا نعيش في اقتصاد ريعي ليس اقتصاد مستدام، فأي دولة في العالم تعمل في بيئة حضانة. محذرًا: علينا أن نستعد لأزمات جديدة ستحدث!

وأكد المغاوري: نرفض الخطة الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمد على صدقات ومنح، اليد العليا أحب عند الله من اليد السفلى، نريد مجتمع منتج ومُصنع لا مجتمع صدقات. نحن نرفض الموازنة لأنها لا تعالج الفقر بل تعيد إنتاج الفقر بما يسمى بـ"الحماية الاجتماعية".

وحذر نائب التجمع في كلمته: إذا لم نتخلص من هذا الصندوق الذي بدأ منتصف سبعينيات القرن الماضي، فالمواطن المصري يعمل لتسديد الديون.. أفيقوا نحن أمام كثير الديون، نثمن أن هناك إنجازات على الأرض، لكن التكلفة كام.. التكلفة قيد على القرار الوطني، فقد لعبوا بورقة الديون أمام تصيفة القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة.