تخصيص أراض لإنشاء 21 مدينة سكنيَّة في العراق

تُنسِّق وزارة الإعمار والإسكان والبلديّات العامَّة في العراق مع المحافظين ودوائر البلديات لتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ 21 مدينةً سكنيَّةً جديدةً أنجزتْ تصاميمها بالكامل ، مؤكدة تحديد 56 موقعاً في بغداد والمحافظات لمشاريعها.

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار، في حديثٍ لصحيفة "الصباح" المحلية نشرته اليوم الأربعاء إنَّ المشروع مدرجٌ ضمن إستراتيجيات الوزارة على المدى المتوسِّط لحلِّ أزمة السكن بنسبة 50 % .

وأشار إلى إحالة خمس مدنٍ للتنفيذ، بينها الجواهري والورد في بغداد، والغزلانيّ في نينوى، وضفاف كربلاء، والجنائن المعلّقة في بابل، ستوفر مجتمعةً 230 ألف وحدةٍ سكنيَّةٍ كمرحلةٍ أولى.

وأوضح الصفار أنَّ الوزارة نسَّقتْ مع المحافظين لحلِّ الإشكالات القانونيَّة والإداريَّة المتعلّقة بتخصيص الأراضي، مؤكّداً أنَّ المشروع سيُنفّذ بأسلوب المطوّر العقاريِّ، بما يُسهم في استقرار سوق العقارات وتنشيط العرض والطلب.