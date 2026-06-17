العراق يستهدف إنتاج 600 مليون قدم مكعب يوميا من تطوير مشروع أرطاوي المتكامل للغاز

أعلنتْ وزارة النفط العراقية إحراز تقدُّمٍ في تنفيذ مراحل تطوير مشروع أرطاوي المتكامل للغاز شمال قضاء الزبير بمحافظة البصرة /550كم جنوبي العراق/، بالرغم من التحدّيات المرتبطة بإمداد وتجهيز المعدّات.

وأكّد المتحدِّث باسم الوزارة سليم الركابي ، في تصريحٍ لـصحيفة "الصباح" المحلية نشرته اليوم الأربعاء ، أنَّ المشروع يُعَدّ من المشاريع الإستراتيجيَّة المهمَّة لتعزيز استثمار الثروات الغازيَّة، مشيراً إلى أنه سيُسهم في رفع معدّلات الإنتاج وتقليل الهدر الناتج عن الحرق، فضلاً عن دعم محطات توليد الكهرباء والصناعات المرتبطة بالغاز.

وأوضح الركابي أنَّ الكميّات المستهدفة تبلغ 600 مليون قدمٍ مكّعبٍ قياسيٍّ يوميّاً، تُحقق على مرحلتين بواقع 300 مليون لكلِّ مرحلة ، مضيفا أنَّ المشروع يتألّف من أربع مراحل رئيسةٍ تشمل تطوير الحقل وإنشاء مجمّعٍ للغاز ومشروع ماء البحر والطاقة الشمسيَّة، مؤكّداً جدواه الاقتصاديَّة العالية بالرغم من تأثّر سلاسل الإمداد بغلق مضيق هرمز.