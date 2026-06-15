 أصحاب ملهى ليلي في الدومينيكان يمثلون أمام القضاء بتهمة القتل غير العمد بعد مصرع 236 شخصا  - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أصحاب ملهى ليلي في الدومينيكان يمثلون أمام القضاء بتهمة القتل غير العمد بعد مصرع 236 شخصا 

سانتو دومينجو (جمهورية الدومينيكان) (أ ب)
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 8:05 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 8:05 م

قضت محكمة في جمهورية الدومينيكان بمثول رجل وشقيقته، يمتلكان ملهى ليليا، أمام القضاء بتهمة القتل غير العمد، بعد انهيار سقف الملهى أثناء حفل غنائي مما أسفر عن وفاة 236 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

ويواجه أنطونيو إيسبايلا وشقيقته ماريبل عقوبة السجن لمدة عامين إذا ما ثبتت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما.

ووقع الحادث يوم 8 أبريل العام الماضي حيث عكفت فرق الإنقاذ في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض على مدار أيام.

وكان مئات الأشخاص، ومن بينهم شخصيات سياسية ورياضية، يحضرون حفلا غنائيا للمطرب روبي بيريز في ملهى "جيت سيت" عندما انهار سقف المكان.

ويقول ممثلو الادعاء إن لديهم مئات الأدلة التي تربط حادث انهيار سقف الملهي الليلي بالشقيقين إيسبايلا. ويعتبر أنطونيو إيسبايلا رجل أعمال واسع النفوذ ويمتلك سلسلة من المراكز الترفيهية الفاخرة وعشرات المحطات الإذاعية المحلية.


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