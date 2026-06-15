سوريا: إحباط هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش استهدف مقرا أمنيا

قالت وزارة الداخلية السورية، إن «قوى الأمن الداخلي أحبطت هجومًا إرهابيًّا شنّه تنظيم داعش الإرهابي استهدف أحد مقار قيادة الأمن في مدينة الرقة».

وأضافت الوزارة، في بيان، مساء الاثنين: «تصدّت العناصر الأمنية بيقظة عالية لمهاجمَين انتحاريَين، حيث اشتبكت معهما وتمكّنت من تحييد أحدهما، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بواسطة سترة ناسفة بعد محاصرته».

وتابعت: «أسفر التفجير عن ارتقاء شهيد من قوى الأمن الداخلي، نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج».