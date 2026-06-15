 سوريا: إحباط هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش استهدف مقرا أمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: إحباط هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش استهدف مقرا أمنيا


نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 8:25 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 8:25 م

قالت وزارة الداخلية السورية، إن «قوى الأمن الداخلي أحبطت هجومًا إرهابيًّا شنّه تنظيم داعش الإرهابي استهدف أحد مقار قيادة الأمن في مدينة الرقة».

وأضافت الوزارة، في بيان، مساء الاثنين: «تصدّت العناصر الأمنية بيقظة عالية لمهاجمَين انتحاريَين، حيث اشتبكت معهما وتمكّنت من تحييد أحدهما، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بواسطة سترة ناسفة بعد محاصرته».

وتابعت: «أسفر التفجير عن ارتقاء شهيد من قوى الأمن الداخلي، نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج».

 

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