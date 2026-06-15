العكلوك ورئيس هيئة الإسعاف يبحثان إدخال عيادات متنقلة إلى غزة ودعم القطاع الصحي الفلسطيني

أجرى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، زيارة إلى هيئة الإسعاف المصرية، حيث التقى الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة.

وجرى اللقاء في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب بشأن دعم القطاع الصحي في فلسطين، ومتابعة نتائج اللقاء السابق بين وزير الصحة والمندوب الدائم الفلسطيني في هذا الخصوص.

وبحث الجانبان تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب بشأن شراء وإدخال عيادات متنقلة إلى قطاع غزة، وفق المواصفات التي قدمتها وزارة الصحة الفلسطينية.

ووضع السفير العكلوك رئيس هيئة الإسعاف في صورة تبعات وآثار التدمير الممنهج الذي مارسته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد القطاع الصحي الفلسطيني، خلال جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وجرائم العدوان والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، استعداده للتعاون في مجال الإسعاف وتقديم الدعم والخبرة المتميزة التي تمتلكها هيئة الإسعاف المصرية، والمتراكمة على مدار 123 عامًا من التجربة المصرية في مجال الإسعاف.