أعلنت الصحة اللبنانية، الاثنين، تسجيل 15 شهيدا و82 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3798 شهيدا و11 ألفا و781 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها إنها "أحصت 15 شهيدا في آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 3798 منذ 2 مارس الماضي".

وأضافت أنها "أحصت أيضا 82 جريحا ما يرفع حصيلة الجرحى إلى 11 ألفا و781 جريحا منذ 2 مارس".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل الاثنين تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوبي لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.