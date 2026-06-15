فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لن يخفف العقوبات على إيران دون تغييرات حقيقية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي لن يخفف العقوبات على إيران دون تغييرات ملموسة في سياستها.

وقالت فون دير لاين قبل وقت قصير من بدء قمة مجموعة السبع في منتجع إيفيان في فرنسا: "مبدأ العقوبات هو أننا بحاجة إلى تغيير حقيقي على الأرض قبل أن نتمكن من التفكير في رفعها".

وكانت فون دير لاين ترد على سؤال حول احتمال تخفيف العقوبات في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب.

وقالت فون دير لاين إنه تم فرض العقوبات لإحداث تغييرات في السلوك ويمكن رفعها إذا ثبت أن هذه التغييرات ذات مصداقية ودائمة.

وأضافت: "لكن العكس صحيح أيضا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ونتيجة لذلك، فقد يصبح من الممكن رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية بشكل مستقل عن العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن بين الإجراءات التي سعت طهران منذ فترة طويلة إلى تخفيفها، العقوبات التي تمنع تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.