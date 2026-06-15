أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع المدرب، لورينتيو ريجيكامب، لتولي قيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الهلال السوداني قد أعلن قبل أيام قليلة، تمديد تعاقده مع ريجيكامب لمدة موسم إضافي، إلا أن الترجي باغته اليوم بضم المدرب الروماني.

وسبق للورينتيو ريجيكامب تولي تدريب الترجي التونسي من قبل، وتحديدًا في موسم 2024-2025، حيث استمرت تلك التجربة 5 أشهر فقط، وتُوج فيها الفريق ببطولة كأس السوبر التونسي.

وسيتولى لورينتيو ريجيكامب تدريب الترجي بعد إقالة مدربه السابق، باتريسل بوميل، على إثر خسارة بطولتي الدوري التونسي الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا.